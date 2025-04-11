ABD, 70'ten fazla Patriot füze sistemini Orta Doğu'ya gönderdi

AA & Ensonhaber

ABD’li üst düzey bir komutanın Axios haber sitesine verdiği bilgilere göre, Orta Doğu’daki yeni konuşlanma planı kapsamında toplam 73 hava sevkiyatı gerçekleştirildi. Ağır ekipman ve savunma sistemlerini taşıyan bu uçuşların, C-17 tipi askeri nakliye uçaklarıyla yapıldığı belirtildi.

"İRAN'IN FÜZE TEHDİDİNE KARŞI SAVUNMA AMAÇLI KAYDIRMALAR"

Patriot hava savunma sistemlerinin Hint-Pasifik bölgesinden Orta Doğu’ya neden kaydırıldığına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü’nde dış politika direktörü olarak görev yapan Jonathan Ruhe, bu taşımaların İran’ın kısa menzilli füze tehditlerine karşı, bölgedeki ABD üsleri ve müttefiklerini korumak adına kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ruhe, aynı zamanda bu adımın, Tahran’la yürütülecek olası müzakerelerde Washington’a stratejik avantaj sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo, dün Kongre’de düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, ABD’nin askeri hava taşımacılığına dair ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, bu lojistik kabiliyetin tarihte, özellikle II. Dünya Savaşı'nın kazanılmasında belirleyici rol oynadığını hatırlattı.

Mart ayı sonlarından bu yana Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik ABD saldırıları sürerken, son olarak San Diego merkezli Carl Vinson uçak gemisinin Orta Doğu sularına ulaştığı ve burada konuşlu bulunan Harry S. Truman filosuna katıldığı açıklandı. Bu gelişme, bölgedeki Amerikan askeri varlığının hem caydırıcılık hem de operasyonel güç açısından ciddi ölçüde artırıldığını gösteriyor.