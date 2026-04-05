ABD'den 'İran'daki uydu görüntülerine kısıtlama talebi' iddiası

ABD ile İsrail'in başlattığı, İran'ın da misillemelerle cevap verdiği saldırılar sürüyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından müşterilere gönderilen mesajda, İran'daki uydu görüntülerine erişim sisteminin değiştirildiği kaydedildi.

ABD'NİN TALEP ETTİĞİ İDDİASI

Görüntülerinin sadece "acil ve görev açısından kritik gereksinimler ya da kamu yararı" durumlarında paylaşılacağı belirtilen mesajda, söz konusu adımın ABD hükümetinin talebi doğrultusunda atıldığı aktarıldı.

'ÇATIŞMA BÖLGELERİNİN UYDU GÖRÜNTÜLERİ DAĞITILMASIN' TALEBİ

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, hükümetin uydu görüntü sağlayıcılarından çatışma bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini ifade etti.

Sözcü, Planet Labs'in yeni erişim politikasının savaş sona erene kadar geçerli olacağı bilgisini paylaştı.

ABD merkezli bir diğer uydu görüntüleme şirketi Vantor'un sözcüsü de çatışma zamanlarında uydu görüntülerine erişimin ek kontrollerle sınırlandırıldığını belirtti.

Sözcü, bu kontrollerin özellikle uyduların yüksek çözünürlüklü görüntüleri nedeniyle uygulandığına ve halihazırda Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde geçerli olduğuna dikkati çekti.

ABD-İSRAİL VE İRAN GERİLİMİNDE POLİTİKA DEĞİŞEBİLİR

The Economist dergisinin martta yayımladığı haberinde, Planet Labs'in, geçmişte hassas bölgelerin uydu görüntülerini diğer şirketlere kıyasla daha açık şekilde paylaştığı ancak ABD-İsrail ile İran arasında başlayan gerilimin ardından politikasını değiştirdiği kaydedilmişti.

Planet Labs'in konuya ilişkin açıklamasında, şirketin amacının, "şeffaflık konusundaki taahhüt ile görüntülerinin müttefiklere, NATO güçlerine ya da sivillere zarar verecek saldırıların planlanmasında kullanılma riskini sınırlama sorumluluğu arasında denge kurmak" olduğu belirtilmişti.