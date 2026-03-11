İngiltere: Hürmüz Boğazı’nda kargo gemisine saldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında gerçekleşen saldırı, enerji taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yaşandı. Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları'nın açıklamasına göre, kargo gemisi henüz belirlenemeyen bir mermi ile hedef alındı ve gemide yangın çıktı.

MÜRETTEBAT GÜVENLİĞE ALINDI

Saldırı sonrasında gemi mürettebatı tahliye edilirken yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. UKMTO, bölgedeki diğer gemilere dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti bildirmeleri yönünde uyarıda bulundu.

TANSİYONU ARTIRAN GERİLİM

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı kontrol ederek karşılık veriyor. Bölgedeki gerilim, stratejik deniz geçişlerinde güvenlik risklerini artırıyor.