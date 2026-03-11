Bulgaristan’da TİKA'dan 800 kişilik iftar sofrası

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve BALTÜRK iş birliğiyle Galata köyünün muhtarlık binasında düzenlenen iftar programına; Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Filibe Başkonsolosu Emre Manav, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Şükrü Ar ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Eren, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın 95 ülkesinde Müslüman kardeşlerimizle soframızı paylaşıyor, iftar programları düzenliyoruz. TİKA olarak Türkiye’nin sınırları dışında nerede bir kardeşimiz, dostumuz ve soydaşımız varsa her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz.

TARİHİ ZİYARETLER VE KÜLTÜREL BULUŞMALAR

İftar öncesinde TİKA Başkanı Eren, Büyükelçi Uyanık’ı ziyaret etti. Ayrıca Büyükelçilik konutunda Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya’da görev yaptığı dönemde kullandığı “Atatürk Odası”nı gezerek tarihi belgeler ve fotoğrafları inceledi.

Eren ve beraberindeki heyet, Lofça şehrini ziyaret ederek Kapalı Köprü’yü gezdi ve şehirdeki tek ibadete açık cami olan Lofça Merkez Camisi’ni ziyaret etti.

RAMAZAN, DAYANIŞMA VE BARIŞ MESAJI

Eren, Galata köyünde soydaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

Ramazan, insanlar arasındaki kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiriyor. Sizlerle aramızdaki en önemli bağ kardeşlik ve din bağımızdır. Ramazan ayında bunu bir kez daha hatırladık.

Sofya Büyükelçisi Uyanık da şu ifadeleri kullandı:

Dünyada savaş ve istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde, birlik ve beraberliği simgeleyen bu tür buluşmalar çok önemli. Bugün yapılan dualar sadece kendimiz için değil, dünyanın dört bir yanındaki barış ve huzur bekleyen insanlar için de anlamlı.

BALTÜRK Genel Başkanı Şükrü Ar ise, Galata’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, soydaşların Ramazan ayını ve yaklaşan bayramını kutladı.

SOFRA, DOSTLUK VE KÜLTÜRÜ BULUŞTURDU

Galata köyünün güçlü gelenekleri ve misafirperverliğiyle dikkat çektiğini aktaran yetkililer, iftar programının Türkiye ile Bulgaristan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiğini vurguladı. Dualar eşliğinde sona eren etkinlik, 800 kişilik katılımıyla bölgedeki soydaş dayanışmasına önemli katkı sağladı.