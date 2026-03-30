Mesud Pezeşkiyan: Savaşın bitmesi için İran'ın güvenliğini garanti altına alınmalı

28 Şubat, bütün dünya için bir dönüm noktası oldu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı Orta Doğu'ya kan ve gözyaşını geri getirdi.

Savaşın etkileri bölge ile sınırlı kalmayıp bütün dünyaya tesir etti.

MÜZAKERELERİN YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle son bir haftada barış için umut vadeden açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, iki ülke arasında müzakerelerin yapıldığını öne sürerken İran bu iddiaları yalanladı.

"SAVAŞIN BİTMESİ GÜVENLİK GARANTİSİNE BAĞLI"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

"İRAN ÖZGÜR İNSANLARA ÖRNEK OLUYOR"

Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli kentlerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen "yönetime destek" gösterilerin önemine de değinerek, "Halkın akşamları toplanması çok değerli.

İran özgür insanlara ilham olmaktadır." ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ KARARI BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEDİ

Öte yandan İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması bütün dünyayı etkiledi.

Bu hamle ile petrol fiyatlarında önemli bir artış yaşanırken birçok ülkede enerji krizi oluştu.