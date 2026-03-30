Beyaz Saray: Trump kara birliklerini konuşlandırma durumunu reddetmiyor

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar devam ediyor.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuran İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Savaşın etkileri bütün dünyaya yayılırken çatışmanın daha ne kadar devam edeceği belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken İran ile savaşta son duruma değindi.

"GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Nisan'dan önce bir anlaşma görmek istediğini belirten Sözcü, "İran ile görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor.

İran rejimi anlaşmaya giderek daha istekli.

Dışarıya farklı, bize farklı konuşuyorlar." dedi.

"KARA HAREKATI SEÇENEĞİ MASADA"

Konuşmasında bir kez daha kara harekatı seçeneğine değinen Leavitt, "Trump kara birliklerini konuşlandırma durumunu reddetmiyor" ifadelerini kullandı.

Leavitt, ayrıca önceliklerinin diplomasi olduğunu da ekledi.

"NESİLDE BİR KARŞILAŞABİLECEKLERİ ANLAŞMA FIRSATI"

İran'ın önünde tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Sözcü Leavitt, "Başkan Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 10 günlük ara verdi.

Bu İran için nesilde bir karşılaşabilecekleri anlaşma fırsatı" şeklinde konuştu.