Fenerbahçe'de Earvin Ngapeth'in sözleşmesi feshedildi

Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Fransız voleybolcu Earvin Ngapeth ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'te kadroya dahil edilen 35 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

35 yaşındaki oyuncu, Efeler Ligi'nin son haftasında oynanan Gebze Belediyespor maçı öncesinde ortaya çıkan görüntülerle gündeme gelmişti.

Ngapeth'in takım ısınma yaparken salon dışında sigara içerken görüntülenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Olimpiyat şampiyonu ve iki kez MVP ödülü alan tecrübeli oyuncu, kısa süre içinde takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Ancak maç öncesi sigara içme görüntüleri sonrası başlayan süreç, karşılıklı anlaşmayla son buldu.