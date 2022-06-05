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- ABD'den petrol şirketlerine Venezuela için lisans kararı
ABD'den petrol şirketlerine Venezuela için lisans kararı
- Haber Merkezi
- 05.06.2022 - 10:24
- Güncelleme : 05.06.2022 - 10:24
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yüzünden Rus petrolüne uygulanan ambargo, ABD'yi yeni arayışlara itti.
Petrol ve gaz yönünden önemli kaynaklara sahip Venezuela'ya yönelen Amerika, yıllardır ekonomik yaptırımlar uyguladığı ülkeye ılımlı adımlar atmaya başladı.
ABD, firmalara lisans vermeye başladı
Global firmalara Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans veren ABD'nin, Ekim 2021'de kesilen diyalog müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik için bu adımları attığı değerlendiriliyor.
Yaptırımlar bir miktar gevşetildi
Arjantin'in "Radiofonica" isimli radyosuna konuşan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından ülkesine yönelik uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların bir miktar gevşetildiğini ve bunun anlamlı olduğunu belirtti.
"Hafif ama önemli adımlar"
ABD'nin hafif ama önemli adımlar attığını belirten Maduro, "Amerika Birleşik Devletleri, (ABD'li) Chevron'a, (İtalyan) Eni'ye ve (İspanyol) Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi, hafif ama önemli adımlardır." ifadesini kullandı.