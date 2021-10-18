ABD'den Yunanistan'a tarihin en büyük askeri sevkiyatı

ABD, şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte olacağı belirtilen askeri sevkiyat ile çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahı Yunanistan'a getirecek.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve ABD arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ardından ABD, büyük bir askeri sevkiyata hazırlanıyor.

"BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE"

Yunan basınında yer alan habere göre, gelecek haftalarda ABD'den Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yapılacak ve "bugüne dek görülmemiş büyüklükteki" şeklinde ifade edilen geniş çaplı askeri sevkiyatla çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahın Yunanistan'a gelmesi planlanıyor.

SEVKİYATIN NEDENİ TATBİKAT

Sevkiyatın amacının Dedeağaç'tan başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanan bir tatbikat olduğu ifade edilen haberde, sevkiyatı yapacak USNS Yumma tipi askeri savaş gemisinin geçen yıl da benzer bir tatbikat için bölgeye sevkiyat yaptığı hatırlatıldı.

Sevkiyat kapsamında Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizatın bölgeye sevk edileceği belirtildi.

"ÇOK SAYIDA UÇAK VE HELİKOPTER ULAŞACAK"

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın "Kasımda, Dedeağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak." açıklamasıyla da sevkiyatın büyüklüğü vurgulandı.

ABD'nin Dedeağaç Limanı'na önem verdiği savunulan haberde, bunun nedeni olarak da Washington'ın, Balkanlar ve Karadeniz'de hem NATO hem de ABD güçlerini artırmak istemesi gösterildi.

Haberde, ABD ve NATO'nun, Dedeağaç Limanı vasıtasıyla Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki artan varlığının Rusya'yı rahatsız edeceği yorumuna da yer verildi.

MAYISTAKİ TATBİKATA TÜRKİYE DE KATILMIŞTI

15 NATO üyesi ülkenin katıldığı, Mayıs 2021’de düzenlenen, NATO "Steadfast Defender 2021" tatbikatı ve bununla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı "Defender Europe 2021" tatbikatına Türkiye de önemli katkı sağlamıştı.

Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak ABD ordusunun büyük çaplı muharip kuvveti süratli şekilde yığınak yapma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanmıştı.