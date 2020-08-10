AB'de koronavirüs aşısı, 2020 sonunda hazır olabilir

Avrupalı yetkili Stella Kyriakides, koronavirüs aşısı için yıl sonunu işaret etti.

Dünya genelinde koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor.

Muhtemel bir aşının, yıl sonu veya 2021 yılının başlarında hazır olabileceği tahminleri yapılıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) koronavirüse karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olabileceği bildirildi.

"2020 SONU İÇİN İYİ İŞARETLER VAR"

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, aşının geliştirilebileceğine ilişkin iyi işaretler aldıklarını belirtti.

Kyriakides, “Bu noktada tahminlerde bulunmak riskli olsa da ilk aşının bu yılının sonuna veya gelecek yılın başına doğru hazır olacağına dair iyi işaretler var." değerlendirmesinde bulundu.

Stella Kyriakides

"UYANIK OLALIM, GEVŞEK DAVRANMAYALIM"

Aşının tüm sorunları hemen çözemeyeceğini ifade eden Kyriakides, ancak özellikle risk gruplarında bulunan hassas kitleye aşı yapılması durumunda kademeli olarak normale dönülebileceğini kaydetti.

Kyriakides, AB ülkelerinde son dönemde vakaların artmasından endişe duyduğunu belirterek, artan vakalara karşı ülkelerin yerel düzeyde mücadele etmeye çağırdı.

Virüs ile ilgili belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulunan Kyriakides, “Şimdi, ikinci bir karantinayı önlemek için her zamankinden daha fazla uyanık olunmalı ve gevşek davranmamalıyız.” şeklinde konuştu.

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