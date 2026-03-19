AB’den nükleer araştırmalara 330 milyon euoluk destek

Avrupa Birliği, nükleer araştırma ve inovasyonu güçlendirmek amacıyla Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) Araştırma ve Eğitim Programı’nın 2026-2027 dönemini kapsayan yeni bütçesini kabul etti.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, programın Avrupa’nın enerji bağımsızlığını artırmayı, teknolojik rekabet gücünü güçlendirmeyi ve nükleer alanda bilimsel gelişmeleri hızlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Ayrıca programın, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

FÜZYON ENERJİSİNE BÜYÜK YATIRIM

Program kapsamında füzyon enerjisinin laboratuvar çalışmalarından elektrik şebekesine aktarılmasını hızlandırmak için 222 milyon euroluk kaynak ayrıldı. Bu yatırımla ticari olarak uygulanabilir füzyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve Avrupa’da güçlü bir tedarik zinciri oluşturulması hedefleniyor.

Bu doğrultuda nükleer füzyon alanında kamu ve özel sektörün birlikte çalışacağı yeni bir ortaklık yapısının kurulacağı da bildirildi.

GÜVENLİ NÜKLEER TEKNOLOJİ VE YENİ REAKTÖRLER

Program çerçevesinde nükleer araştırmalar için ayrıca 108 milyon euro bütçe ayrıldı. Bu kaynakla radyoaktif atıkların güvenli yönetimi, radyasyondan korunma, nükleer malzeme inovasyonu ve mevcut nükleer santrallerin güvenli işletimi gibi alanlarda çalışmalar desteklenecek.

Küçük modüler reaktörler (SMR), gelişmiş reaktör teknolojileri ve yeni nesil nükleer yakıtlar da programın öncelikli araştırma alanları arasında yer alacak.

NÜKLEER ALANDA İNSAN KAYNAĞIDA DESTEKLENECEK

AB Komisyonu, nükleer enerji alanında uzman insan kaynağını artırmayı da programın temel hedeflerinden biri olarak belirledi. Bu kapsamda burslar ve eğitim programları aracılığıyla genç araştırmacıların ve yeni yeteneklerin sektöre kazandırılması planlanıyor.