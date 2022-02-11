AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euro destek

AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euro destek

AB üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk mali destek verilmesini kabul etti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik uluslararası arenada gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı en büyük güvenlik krizi olarak nitelendirilen gerilime karşı birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya destek konusunda aynı çizgide.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya yeni finansal destek çalışmaları da onay aldı.

Finansal destek içeren teklifin üye ülke temsilcilerince uygun bulunduğunu açıkladı.

1,2 MİLYAR EURO DESTEK

Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tehditlerinin ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak 1,2 milyar euro mali desteğin ülkenin yaşadığı ekonomik krizi aşmasına yardımcı olacağı belirtildi.

AB'nin 2014-2021 yılları arasında Ukrayna'ya 5 milyar avroluk kredi imkanı sağladığı anımsatılan açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğuna işaret edildi.

AP PARLAMENTOSU'NDA ONAYLANACAK

Söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.