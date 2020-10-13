ABD'li atlı polislere 1 milyon dolarlık 'köle' davası

ABD’de iki atlı polisin kelepçelediği ve ata halatla bağlayarak cadde boyunca götürdüğü siyahi Donald Neely, 1 yıl sonra atlı polislere yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Galveston şehrinde geçen yıl yaşanan olayda, Donald Neely, izinsiz bir iş yerine girdiği için gözaltına alındı.

Neely’i gözaltına alan atlı polis memuru siyahi adamı, polis merkezine kadar halatla ata bağlı bir şekilde götürdü.

ABD basını ve sosyal medyadaki pek çok kişi, Neely'nin görüntülerini ABD’nin kölelik dönemiyle karşılaştırdı.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ

Donald Neely ise bir yıl sonra polis departmanının bağlı olduğu Galveston kenti idari yönetimine yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı.

Neely’in avukatları adamın eski zamanlardaki bir köle gibi şehirde gezdirildiğini ifade ederek bu durumun son derece küçük düşürücü olduğunu ifade etti.

ABD’de atlı polisler siyahi vatandaşı köle gibi gezdirdi