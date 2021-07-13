ABD'li Başkonsolos Rob Waller, Erbil'e Peşmerge kıyafetiyle veda etti

Waller, Erbil'deki görev süresi boyunca çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Yeni Başkonsolos, IKBY'ye destek sözü verdi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Rob Waller'ın görev süresi sona erdi.

Eski Başkonsolos Waller, Erbil'e sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajla veda etti.

PEŞMERGE KIYAFETİYLE VEDA

Erbil Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Waller'ın Peşmerge kıyafetli fotoğrafına da yer verildi.

Rob Waller'ın görev süresi boyunca bölgede gerçekleştirdiği ziyaretlerden kareler, paylaşımda yer aldı.

Mesajda, "Bölgenin dağlarının ihtişamını özlerken, halkını daha çok özleyeceğim." ifadesine yer verildi.

YERİNE ATANAN İSİM

Waller'ın yerine Robert Palladino atandı. Palladino, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY), ABD’nin bölgedeki "stratejik müttefiklerinden" olduğunu ve ülkesinin bu bölgenin yanı sıra Peşmerge’ye desteğinin süreceğini kaydetti.

Başkonsolos Palladino, ABD’nin IKBY'ye daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için çalışacaklarını söyledi.



Robert Palladino