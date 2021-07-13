Euro
10.2383
-0.14%
Dolar
8.6242
-0.13%
Altın
502.4
0.19%
Borsa
1.357
0%
Bitcoin
286.958
-3.57%
EXEN Coin
27.32
1.07%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    ABD'li Başkonsolos Rob Waller, Erbil'e Peşmerge kıyafetiyle veda etti

    ABD'li Başkonsolos Rob Waller, Erbil'e Peşmerge kıyafetiyle veda etti

    Waller, Erbil'deki görev süresi boyunca çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Yeni Başkonsolos, IKBY'ye destek sözü verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'nin Erbil Başkonsolosu Rob Waller'ın görev süresi sona erdi.

    Eski Başkonsolos Waller, Erbil'e sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajla veda etti.

    PEŞMERGE KIYAFETİYLE VEDA

    Erbil Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Waller'ın Peşmerge kıyafetli fotoğrafına da yer verildi.

    Rob Waller'ın görev süresi boyunca bölgede gerçekleştirdiği ziyaretlerden kareler, paylaşımda yer aldı.

    Mesajda, "Bölgenin dağlarının ihtişamını özlerken, halkını daha çok özleyeceğim." ifadesine yer verildi.

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #1

    YERİNE ATANAN İSİM

    Waller'ın yerine Robert Palladino atandı. Palladino, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY), ABD’nin bölgedeki "stratejik müttefiklerinden" olduğunu ve ülkesinin bu bölgenin yanı sıra Peşmerge’ye desteğinin süreceğini kaydetti.

    Başkonsolos Palladino, ABD’nin IKBY'ye daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #2
    Robert Palladino

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #3

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #4

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #5

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #6

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #7

    ABD li Başkonsolos Rob Waller, Erbil e Peşmerge kıyafetiyle veda etti #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir