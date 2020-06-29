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- ABD'li çift, yağmacıları silahla karşıladı
ABD'li çift, yağmacıları silahla karşıladı
ABD'li bir çiftin, özel mülklerine giren yağmacıları silahlarıyla karşıladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 29.06.2020 - 14:41
ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepkiler, tüm eyaletlere yayılarak devam ediyor.
SİLAHLI KARI KOCA, GÖSTERİCİLERİ BÖYLE KARŞILADI
Missouri eyaletine bağlı St.Louis şehrinde bir çift, ellerinde tabanca ve tüfekle şehrin belediye başkanını istifaya davet etmek için yürüyüş düzenleyen göstericilere gözdağı verdi.
Çiftin ellerinde silahlarla durdukları görüntüler, protestocuların kameralarına da yansıdı.