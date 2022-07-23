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    ABD’li çocuklarda ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    Ülke genelinde 2 bin 500'den fazla görülen maymun çiçeği vakasının ilk kez 2 çocukta görüldüğü açıklandı.
    • 23.07.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:00
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    ABD’li çocuklarda ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    Dünya genelinde maymun çiçeği vakasında artış devam ediyor...

    Koronavirüs pandemisinin ardından ortaya çıkan yeni virüs türü, Amerika'da hızla yayılıyor.

    Ülkenin California bölgesinde yaşayan bir çocuk ile Washington DC’ye gelen ancak ülkede ikamet etmeyen bir bebekte virüs tespit edildi.

    İlk kez çocuklar arasında görülen maymun çiçeği virüsü, ülkede korkuya neden oldu.

    Çocuklar tedavi altına alındı

    Öte yandan iki çocuğun birbiriyle bağlantısız olduğu ve çocukların muhtemelen ev içi bulaşma sonucu enfekte oldukları aktarıldı.

    ABD Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi altına alındığı vurgulandı.

    ABD’li çocuklarda ilk maymun çiçeği vakası görüldü #1

    2 bin 500'den fazla vaka

    İHA'nın aktarımına göre; 8 yaşın altındaki çocukların şiddetli maymun çiçeği virüsü riski altında olduğunu ifade edilirken, şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 500’den fazla vaka kaydedildi.

    ABD’li çocuklarda ilk maymun çiçeği vakası görüldü #2


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