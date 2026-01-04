ABD'li Demokratlardan 'Venezuela' tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Donald Trump yönetimindeki ABD, Venezuela'ya dün gerçekleştirdiği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayıp New York'a getirdi.

ABD'li Demokratlar ise Venezuela'ya yönelik askeri operasyonu eleştirerek, Trump yönetimine tepki gösterdi.

ÜLKENİN SAVAŞA SÜRÜKLENDİĞİ SAVUNLDU

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, ABD Kongresinin onayı olmadan yapılan bir askeri harekat başlatmanın "düşüncesizlik" olduğunu söyledi.

Schumer, Trump yönetiminin ileriki planları hakkında Kongreyi derhal bilgilendirmesi gerektiğini, bu durumun ülkeyi savaşa sürükleyebileceğini savundu.

'ASKERİ OPERASYONU SONA ERDİR' ÇAĞRISI

Demokrat senatör Tim Kaine, yazılı açıklamasında, Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri operasyonlarını engellemek için üst meclisin gelecek hafta savaş yetkileri tasarısını oylayacağını duyurdu.

Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders, Kongre'yi "yasa dışı askeri operasyonu sona erdirmek ve anayasal sorumluluklarını yeniden ortaya koymak" amacıyla harekete geçmeye çağırdı.

'TRUMP BU ÜLKEYİ SAVAŞA SOKAMAZ"

Sanders, "ABD Başkanı bu ülkeyi tek taraflı olarak savaşa sokma hakkına sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Senatör Sanders, Venezuela'ya yönelik saldırıların ABD'yi ve dünyayı "daha güvensiz hale getireceğini" belirtti.

"BU KONUMA GELMİŞ OLMAMIZ UTANÇ VERİCİ"

Demokrat Senatör Ruben Gallego, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yıldan kısa sürede dünyanın polisi konumundan dünyanın zorbası konumuna gelmiş olmamız utanç verici." ifadesine yer verdi.

Gallego, Venezuela ile savaş halinde olunması için hiçbir gerekçe bulunmadığını kaydetti.

"TRUMP, HALKIN SAVAŞA GİRMEK İSTEMEDİĞİNİ BİLİYOR"

Senatör Andy Kim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth başta olmak üzere üst düzey yetkilileri eleştirdi.

Trump'ın güç kullanmak için Kongre'den yetki almaktan kaçındığını savunan Kim, şöyle devam etti:

"Trump, silahlı çatışmaların onaylanması için Anayasa'da öngörülen süreci bilerek reddetti çünkü ABD halkının büyük çoğunluğunun başka bir savaşa girmeyi reddettiğini biliyor."

"YETERLİ PARAMIZ OLMADIĞINI SÖYLÜYOR AMA SAVAŞ İÇİN VAR"

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Jim McGovern, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya yönelik operasyon için Kongre'nin onayının ve halkın desteğinin bulunmadığına işaret etti.

McGovern, "(Trump) ABD'nin sağlık hizmetleri için yeterli paramız olmadığını söylüyor, ama bir şekilde savaş için sınırsız paramız var mı?" ifadesine yer verdi.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Melanie Stansbury, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya yönelik saldırıların yasa dışı olduğunu savunarak, "ABD Başkanı'nın, Kongre olmadan savaş ilan etme veya büyük çaplı askeri operasyonlar yürütme yetkisine sahip olmadığını" vurguladı.

Stansbury, Kongreyi, Trump'ı durdurmak için harekete geçmeye davet etti.

ULUSLARARASI HUKUKUN AĞIR İHLALİ VURGUSU

Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın yasa dışı uyuşturucu ticaretini başlıca neden olarak göstermesine rağmen, saldırıların uyuşturucuyla ilgili olmadığını vurguladı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırılarının ve Maduro'nun alıkonulmasının "uluslararası hukuk ve ABD Anayasası'nın ağır ihlalleri" olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

MADURO ABD'DE YARGILANACAK

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.