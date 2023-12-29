ABD'li fenomen, çıplak vücuduna boyadan tayt yaptırdı! Spor salonundan kovuldu...

Kaliforniyalı fenomen Natalie Reynolds, spor salonundaki krizle gündeme geldi.
Bacaklarına vücut boyasından tayt çizdiren fenomen, salona giderek hem spor hem de çekim yapmak istedi.
"Kıyafetin uygun değil" dendi, salondan kovuldu
Bir süre sonra çıplak olduğu anlaşılan fenomen, salonda çalışan bir başka kişinin dikkatini ve tepkisini çekti.
Kıyafetinin alana uygun olmadığı fenomen, spor salonundan kovuldu.
Reynolds’un salona çıplak gelmesi gibi, burada çekim yapması da diğer insanları rahatsız etti.
Olay kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Kullanıcıların çoğu, fenomen ile yüzleşen adamın yanında yer alarak boyadan kıyafeti eleştirdi.
Vücut boyasına 6 saat harcadı
Ayrıca konuyla ilgili dikkat çeken bir detay daha var.
Reynolds, linçlendiği vücut boyası uygulaması için 5-6 saat harcadı.
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