ABD'li genç isyan etti: Dünyanın öbür ucundaki bir savaşın bana faydası ne

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşta 3 hafta geride kaldı.

Savaşta binlerce kişi hayatını kaybederken çatışmanın ekonomik yansımaları bütün dünyaya yayıldı.

DONALD TRUMP'IN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Operasyonların maliyetinin ABD'ye milyarlarca dolara mal olduğu belirtilirken bu durum ABD Başkanı Donald Trump'ın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan yapılan anketler, ABD halkının büyük bir kısmının bu savaşa karşı olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'Lİ GENCİN İSYANI

ABD Merkezli CNN televizyonunda yayınlanan bir programda söz alan genç bir ABD vatandaşının sözleri gündem oldu.

Savaşın Amerikan halkına etkilerini sorgulayan genç, şunları kaydetti:

"BANA NASIL BİR FAYDA SAĞLIYOR"

Queens'te yerel bir restoranda garsonluk yapıyorum, tam zamanlı üniversite öğrencisiyim, geceleri ortalama dört saat uyuyorum ve hala binlerce dolar borcum var.



Dünyanın öbür ucundaki bir ülkedeki savaş, maaşımdan kesilen vergilerle finanse ediliyor ve bu bana nasıl bir fayda sağlıyor?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cesur bir soru soran genç, kısa sürede sosyal medya gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajları paylaşıldı.