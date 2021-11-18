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    ABD'li General Hyten: Çin, nükleer saldırı başlatabilir

    Amerikalı komutan, Çin'in denediği uzun menzilli füzeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 16:43
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    ABD'li General Hyten: Çin, nükleer saldırı başlatabilir

    ABD ordusundaki ikinci rütbeli general, Çin'in silah geliştirmesiyle ilgili alarm durumuna geçti.

    General John Hyten, Çin'in bu yaz denediği belirtilen ve geçtiğimiz ay ortaya çıkan hipersonik silah testiyle ilgili konuştu.

    ABD'YE KARŞI NÜKLEER SALDIRI UYARISI

    Pekin'in yakında Amerika'ya karşı sürpriz bir nükleer saldırı başlatma yeteneğine sahip olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hyten, "Uzun menzilli füze fırlattılar. Dünyayı dolaştı, Çin'e kadar süzülen hipersonik bir kayma aracı bıraktı ve Çin'deki bir hedefi etkiledi." dedi.

    "HEDEFİ YETERİNCE YAKIN VURDU"

    Hyten, CBS News'e yaptığı açıklamada, aracın hedefi vurup vurmadığı şeklindeki soruya, "Yeterince yakın." yanıtını verdi.

    Amerikalı komutan, geçen ay yaptığı açıklamada, "bir şey yapmamaları durumunda" Çin'in yakında ABD'nin askeri kapasitesini geçebileceğini söyledi.

    ABD li General Hyten: Çin, nükleer saldırı başlatabilir #1

    "BİR ŞEY YAPMAZSAK ABD'Yİ GERİDE BIRAKACAKLAR"

    General Hyten, "Endişelenmeniz gereken şey, son 5 yılda ya da belki daha uzun bir süre içinde ABD'nin 9 hipersonik füze testi yapması ve Çinlilerin yüzlerce deneme yapmasıdır. Bunu değiştirmek için bir şey yapmazsak, hareket ettikleri hız ve izledikleri yol Rusya ve ABD'yi geride bırakacak." ifadesini kullandı.

    ABD li General Hyten: Çin, nükleer saldırı başlatabilir #2

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