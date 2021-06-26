ABD'li Katolik liderler: Joe Biden'ı men etmeyeceğiz

ABD Başkanı Biden ile Katolik piskoposlar arasında kürtaj konusundaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Katolik Piskoposlar Konferansı'nda (USCCB), kürtajı destekleyen politikacılar hakkındaki bir yönerge gündeme gelmiş, kürtaj hakkını savunan Başkan Joe Biden'ın, Efkaristiya Ayini'nden (Komünyon) men edilmesine yol açabilecek karar onaylanmıştı.

Yönerge, Kilise'nin kürtajla ilgili duruşuna aykırı tavırlar içerisinde olan Katoliklerin Efkaristiya Ayini'nden men edilmesini öngörüyor.

KATOLİK PİSKOPOSLARIN BIDEN KARARI

Ancak ABD'deki Katolik liderler, Biden'ı ayinden men etmek için hareket etmeyeceklerini söyledi.

Axios'un haberine göre, USCCB, "Komünyon'u siyasetçilerden alıkoymak için ulusal bir politika olmayacak." dedi.

"KİMSEYİ HEDEF ALMIYOR"

USCCB Sözcüsü Chieko Noguchi, "Yönergenin temel amacı, Katolikleri Efkaristiya Ayini hakkında eğitmektir." diye konuştu. Taslağı hazırlanan belgenin, herhangi bir bireyi hedef almadığı kaydedildi.

Katolik olduğu bilinen ve her hafta sonu düzenlenen ayine katılan Biden, karara ilişkin, "Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum." demişti.

BIDEN'A TEPKİLER

Önergenin arkasındaki isim Piskopos Kevin Rhoades ise "Büyük günahta inatla ısrar edenlerin kutsal komünyonda bulunmayacağı disiplinini kabul etmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i eleştiren isim olarak bilinen Kardinal Raymond Burke de kürtajı "açıkça ve inatla" destekleyen politikacıların "din değiştiren kimseler" olduğunu söylemişti.