Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
276.100
-6.63%
EXEN Coin
28.80
-2.89%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    ABD'li Katolik liderler: Joe Biden'ı men etmeyeceğiz

    ABD Başkanı Biden ile Katolik piskoposlar arasında kürtaj konusundaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'li Katolik liderler: Joe Biden'ı men etmeyeceğiz

    ABD Katolik Piskoposlar Konferansı'nda (USCCB), kürtajı destekleyen politikacılar hakkındaki bir yönerge gündeme gelmiş, kürtaj hakkını savunan Başkan Joe Biden'ın, Efkaristiya Ayini'nden (Komünyon) men edilmesine yol açabilecek karar onaylanmıştı.

    Yönerge, Kilise'nin kürtajla ilgili duruşuna aykırı tavırlar içerisinde olan Katoliklerin Efkaristiya Ayini'nden men edilmesini öngörüyor.

    KATOLİK PİSKOPOSLARIN BIDEN KARARI

    Ancak ABD'deki Katolik liderler, Biden'ı ayinden men etmek için hareket etmeyeceklerini söyledi.

    Axios'un haberine göre, USCCB, "Komünyon'u siyasetçilerden alıkoymak için ulusal bir politika olmayacak." dedi.

    ABD li Katolik liderler: Joe Biden ı men etmeyeceğiz #1

    "KİMSEYİ HEDEF ALMIYOR"

    USCCB Sözcüsü Chieko Noguchi, "Yönergenin temel amacı, Katolikleri Efkaristiya Ayini hakkında eğitmektir." diye konuştu. Taslağı hazırlanan belgenin, herhangi bir bireyi hedef almadığı kaydedildi.

    Katolik olduğu bilinen ve her hafta sonu düzenlenen ayine katılan Biden, karara ilişkin, "Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum." demişti.

    BIDEN'A TEPKİLER

    Önergenin arkasındaki isim Piskopos Kevin Rhoades ise "Büyük günahta inatla ısrar edenlerin kutsal komünyonda bulunmayacağı disiplinini kabul etmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i eleştiren isim olarak bilinen Kardinal Raymond Burke de kürtajı "açıkça ve inatla" destekleyen politikacıların "din değiştiren kimseler" olduğunu söylemişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir