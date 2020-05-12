ABD'li mahkumlar tahliye olmak için birbirlerine korona bulaştırdı

ABD'li mahkumlar tahliye olmak için birbirlerine korona bulaştırdı

Los Angeles'ta, bir grup mahkumun erken taliye olmak için birbirine koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

1,4 milyon vaka ve 80 bini aşkın ölümle koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD, ilginç bir olaya sahne oldu.

ABD'li mahkumlar tahliye olmak için birbirlerine korona bulaştırdı VİDEO

TAHLİYE OLMAK İÇİN BİRBİRLERİNE VİRÜS BULAŞTIRDILAR

California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Pitches hapishanesinde 21 mahkumun erken tahliye olma umuduyla birbirlerine koroa bulaştırdıkları ortaya çıktı.

Mahkumların bu taktiği, vaka sayısındaki aşırı artış sonucu incelenen güvenlik kameraları sayesinde yetkililer tarafından tespit edildi.

MASKE KOKLAYIP AYNI BARDAKTAN SU İÇTİLER

Görüntülerde, mahkumların sürekli olarak birbirlerinin etrafında dolandığı, bir yüz maskesini kokladığı ve paylaşılan bir strafor bardaktan su içtikleri ortaya çıktı.

Müfettişler daha sonra, ateşlerinin bir hemşire tarafından ölçülmesinde önce, mahkumların aynı sıcak su şişesini kullandığı ikinci bir olayın görüntülerini buldu.

VİRÜS YARISINDAN FAZLASINA BULAŞTI

Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villaneuva’nın bildirdiğine göre bu durum, mahkumların yarısından fazlasının koronavirüse yakalanmasına neden oldu.

Villaneva yaptığı açıklamada, “Bir şekilde, mahkumlar arasında, eğer pozitif test edilirlerse kendimizi zorlayıp onları serbest bırakacağımıza dair bir inanç oluşmuş. Ancak, böyle bir şeye asla izin vermeyiz” ifadelerini kullanarak olaya karışan mahkumların, diğerlerinin ve hapishane çalışanlarının hayatını riske attığını söyledi.