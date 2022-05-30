ABD'li öğrenciye katliam tehdidi nedeniyle gözaltı

İlkokulunu havaya uçurmakla tehdit ettiği öne sürülen 10 yaşındaki Daniel Marquez, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Coral'daki Patriot İlköğretim Okulu'nda okuyan Marquez Florida (10), iddiaya göre okul yetkililerine toplu katliam tehdidi içeren bir mesaj gönderdi.

Yaşanan olay sonrası polis harekete geçti.

Gözaltında

Yetkililerin şikayeti üzerine çocuk gözaltına alındı.

Daily Mail'in haberine göre olay, 'Okul Tehdit Uygulama Ekibi ve Gençlik Hizmetleri Suç Araştırmaları Birimi' tarafından araştırılıyor.

"Bu öğrencinin davranışı mide bulandırıcı"

Öte yandan Lee County Şerif Ofisi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu öğrencinin davranışı, özellikle Uvalde, Teksas'taki son trajediden sonra mide bulandırıcı. Çocuklarımızın güvende olduğundan emin olmak her şeyden önemlidir. Okullarımızda kanun ve düzen olacak. Ekibim bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Daniel Issac Marquez'in gözaltına alınması, Teksas'ta 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos tarafından 19 çocuk ve iki öğretmenin öldürülmesinden beş gün sonra yaşandı.