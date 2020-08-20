ABD'li Profesör Gunter'dan Ermeni iddialarına yanıt

Andonian Belgeleri'nin uydurma olduğuna dikkat çeken Michael Gunter, şiddet yanlısı Ermenilerin, masum Müslümanları öldürdüğünü söyledi.

Ermenilerin sözde soykırım iddialarına Tennessee Tech Üniversitesi'nden Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Profesörü Michael Gunter yanıt verdi.

Gunter, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı'na (TASFO) verdiği mülakatta, sözde Ermeni sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ANDONİAN BELGELERİ UYDURMA"

Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayan hiçbir gerçek belge olmadığını belirten Gunter, "Örneğin, kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır." dedi.

1915 olayları hakkında araştırmalar yapan Amerikalı Profesör Gunter, Hristiyan Ermenilerin, Hristiyan Batı'da daha fazla sempati kazanması nedeniyle Ermeni iddialarının daha çok tartışıldığını dile getirdi.

"ERMENİ-AMERİKALILAR ASLA İSTEKLİ DEĞİL"

Gunter, "Ayrıca Müslüman Türkler, Batı'nın tarihi düşmanlarıydı. Ermeniler Batı dillerini de Türklerden daha iyi konuştukları için mesajlarını Batı'ya daha iyi ulaştırabildiler." diye konuştu.

ABD'deki Türk ve Ermeni tezlerinin savunucuları arasında akademik bir diyalog başlatılabileceğini her zaman umduğunu vurgulayan Gunter, Türk-Amerikalıların bunu yapmaya istekli olacaklarına, ancak Ermeni-Amerikalıların bunu yapmaya asla istekli olmadıklarına dikkati çekti.

Michael Gunter

"MASUM MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRDÜLER"

Osmanlı Devleti'nin batı kesimlerindeki pek çok Ermeni'nin sınır dışı bile edilmediğine değinen Gunter, şunları kaydetti:

"Dahası, bazı şiddet yanlısı Ermeniler masum Müslümanları öldürdüler ve gerçekte de bunu onlarca yıldır aralıksız yapıyorlardı. Soykırımın uluslararası hukukta yasal olarak var olabilmesi için önceden tasarlama kanıtlanmalıdır ve bu meselede bu kanıtlanamamıştır."