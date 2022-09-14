ABD'li Senatör Van Hollen, Türkiye'ye F-16 tedariki için şartlar öne sürdü

Van Hollen, savaş uçaklarının Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmemesi gerektiğini söyledi. Aynı Senatör, uçakların YPG/PKK'ya karşı kullanılmasına da karşı çıktı.

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın almak için ABD'ye ilettiği talep, söz konusu ülkedeki bazı çevreleri endişeye sevk etti.

Senatörlerin bir kısmı, ortaya attıkları şartlarla F-16 tedarikinin çıkmaza girmesini istiyor.

O isimlerden biri olan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Chris Van Hollen, Yunanistan basınından Kathimerini'ye konuştu.

Amerikalı Senatör'ün F-16 şartları

Türkiye'nin "güvenilmez bir müttefik" olduğu şeklindeki iddiasını dillendiren Van Hollen, F-16 satışının veya mevcut filonun iyileştirilmesinin "net koşullar altında" yapılması gerektiğini savundu.

Van Hollen, "Senato, yeni F-16'ların Ankara'ya transferi ya da mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda nerede duruyor? Başkan Joe Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde Erdoğan'a böyle bir adımı destekleyeceğini söylemişti." sorusuna şu yanıtı verdi:

Van Hollen: Türkiye'ye güvenmiyoruz

"Kongre, Rus S-400 sistemini satın aldıktan sonra F-35'in Türkiye'ye satışını durdurmakta haklıydı. Bu satışı engelleme çabasına dahil oldum. Bu satın alma, Türkiye'nin 'güvenilmez' bir NATO müttefiki olduğunu kanıtladı ve onları F-35 programından çıkarmamız önemliydi."

Sözü olası F-16 satışına getiren Amerikalı Senatör, şunları söyledi:

"F-16'larla Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmemeliler"

"F-16'ların satışı veya modernizasyonu ile ilgili olarak, örneğin Türkiye'nin F-16'larını Yunanistan gibi diğer NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal etmek için kullanamayacağı koşulları içermeli.

"DEAŞ'a karşı olan müttefiklerimize saldırmak için kullanılmamalı"



Ayrıca Türkiye'nin F-16'ları DEAŞ'a karşı mücadelede önemli olan (YPG/PKK) müttefiklerimize saldırmak için kullanmasının yasaklanması gerektiğine inanıyorum.

Yani, uzun lafın kısası, herhangi bir F-16 satışına veya modernizasyonuna açık koşullar eşlik etmeli. Kongre, F-35'lerde gerçekten liderliği ele aldı ve sizi temin ederim, Kongre herhangi bir F-16'ya da çok müdahil olacaktır."