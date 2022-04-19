ABD'li televizyoncu Ukrayna birliklerine katıldı

Medya uzmanı Nance, harekete geçme vaktinin geldiğini söyledi. MSNBC, Nance'in adımının ardından açıklama yaptı.

New York merkezli MSNBC televizyonunda dış politika analisti olarak görev yapan Malcolm Nance, Ukrayna güçleri arasındaki yerini aldı.

Nance, Rus güçlerine karşı mücadele vermek üzere böyle bir karara vardığını söyledi.

"Konuşmaktan bıktım, harekete geçme vakti"

Kamuflajlı ve eli silahlı bir şekilde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Nance, "Konuşmaktan bıktım" notunu düştü.

MSNBC'de katıldığı yayında, attığı adımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nance, "Burada harekete geçme vakti. Yaklaşık 1 ay önce, Ukrayna'da Uluslararası Lejyon'a katıldım." dedi.

"Var olmakla ilgili bir savaş"

Nance, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya yardımcı olmak istediğini dile getirerek, "Esasında bir imha savaşı, var olmakla ilgili bir savaş. Sivilleri topluca katlediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Televizyon doğruladı

Amerikalı medya uzmanı, kendisi gibi Ukrayna'da çok sayıda insanın bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan bir MSNBC sözcüsü, Nance'in artık kurumda dış politika analisti olarak görev yapmadığını doğruladı.

Uluslararası Lejyon çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini konusundaki kararı mart ayı başında imzalayarak devreye almıştı.

Kararda, "1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir." deniyor.



