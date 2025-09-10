ABD'li ünlü şarkıcının arabasında parçalanmış ceset bulundu

ABD'nin Los Angeles şehrinde, 20 yaşındaki rapçi D4vd'e ait olduğu öğrenilen aracın içinden çürümek üzere olan insan bedeni çıktı.

Olay, çevredekiler tarafından fark edilen yoğun koku üzerine Los Angeles Polisi'nin Hollywood’daki bir çekici otoparkına gitmesiyle ortaya çıktı.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis kaynaklarının TMZ’ye verdiği bilgiye göre, çürümüş halde bulunan ceset, çöp poşeti benzeri bir torbaya ciddi şekilde parçalanmış şekilde konmuştu.

Polis kaynaklarına göre Tesla, sahne adı D4vd olan müzisyen David Anthony Burke adına kayıtlı.

5 GÜN ÖNCE TERK EDİLMİŞ

Teksas plakalı Tesla, Hollywood Hills’teki lüks Bird Streets semtindeki otoparka en az beş gün önce terk edilmişti.

Şarkıcı D4vd'in sözcüsü NBC Los Angeles'a yaptığı açıklamada, şarkıcının bilgilendirildiğini ve "yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu" söyledi.

ŞARKICI DÜNYA TURNESİNDE

TikTok’ta 3,6 milyon takipçisi bulunan ve dünya turnesinde olan D4vd, salı günü Minneapolis’te konser vermeye hazırlanıyordu.