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    ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirine girdi

    ABD'deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 18:27
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 18:36
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    ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirine girdi

    ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.

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    Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı.

    Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi. Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

    ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirine girdi VİDEO

    ABD li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirine girdi #1

    ABD li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirine girdi #2

    ABD li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirine girdi #3

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