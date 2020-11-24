ABD'li yetkili Clarke Cooper: Suudiler, İsrail ile ilişkiler konusunda hevesli

Arap devletlerinin Tel Aviv ile normalleşme arayışında olduğunu savunan Cooper, Suudi Arabistan'ın bu ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşmaya varması sonrası, Tel Aviv ile normalleşecek sıradaki ülkenin Suudi Arabistan olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, söylentileri doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR"

İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuşan Cooper, "birçok Suudi'nin İsrail ile normalleşmeyi dört gözle beklediğini" söyledi.

Geçen hafta sonu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik eden Cooper, "İsrail ile normalleşme arayışına duyulan ilgi, Arap devletleri arasında var. Bunu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de gördük." diye konuştu.

"SELMAN İLE EL ELE YÜRÜYOR"

Sözü Suudi Arabistan'a getiren ABD'li yetkili, özellikle Riyad'da, Tel Aviv ile ilişkilerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "Vizyon 2030" yaklaşımıyla el ele yürüdüğünü söyledi ve ekledi:

"Geleceğe, çocukları için ne istediklerine ve İbrahim Anlaşmaları'ndan taleplerini göz önüne almak özel bir durum değil."

İSRAİL İLE NORMALLEŞEN ÜLKELER

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştıklarını duyurmuştu.

1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi ViDEO