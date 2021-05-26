ABD'nin 2030 yılına kadar nükleer silahlara ayırdığı bütçe 634 milyar dolar

ABD'nin 2030 yılına kadar nükleer silahlara ayırdığı bütçe 634 milyar dolar

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hazırladığı rapora göre ABD, 2030 yılına kadar nükleer kuvvetler için 634 milyar dolar harcayacak.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 2021-2030 yılları araasındaki nükleer silah harcamalarına ilişkin raporunu yayınladı.

NÜKLEER SİLAHLAR İÇİN YILLIK 60 MİLYAR DOLAR

Bütçe Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı önümüzdeki 10 yıl için nükleer silahlara yıllık ortalama 60 milyar dolar bütçe ayırdı.

ABD nükleer silahlara 10 yılda 634 milyar dolara mal olacacak. Önceki 10 yıl bütçesine göre bu raporda 140 milyar dolarlık artış gerçekleşti.

EN BÜYÜK KALEM BALİSTİK FÜZELERE

Bu miktarın üçte ikisi Pentagon tarafından harcanacağı açıklanırken, en büyük kalemin balistik füze denizaltıları ve kıtalararası balistik füze yapına ayrıldığı vurgulandı.

Enerji Bakanlığı’na ayrılan bütçe ise büyük oranda silah laboratuvarı ve destek faaliyetlerine ayrılacak.

Kongre Bütçe Ofisi bir önceki rapora ilişkin şunları belirtti: "Son 10 yıllık toplam nükleer harcamaları, Ofisin 2019-2028 dönemi için yaptığı 494 milyar dolarlık tahminden yüzde 28 daha yüksek"