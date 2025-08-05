ABD'nin Ay'a nükleer reaktör inşa etme planını duyuracağı öne sürüldü

ABD basını, ABD'nin uzaya ilişkin yeni bir adım atacağını ileri sürdü.

Politico'nun haberine göre ABD Ulaştırma Bakanı ve geçici Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Sean Duffy, Ay'a nükleer reaktör inşa etme planını bu hafta içinde duyuracak.

Bir NASA yetkilisi ise meselenin ikinci uzay yarışını kazanmak olduğunu ifade etti.

100 kilovat güce sahip olması beklenen reaktörün 2030'a kadar fırlatılması için teklif alınması talimatı verildi.

ABD'li yetkililer ilk reaktöre sahip olacak ülkenin yasak bölge ilan ederek ABD'yi kısıtlamasından endişe ediyor.

Özellikle Rusya ile Çin'in ortak projesi bu konuda ön plana çıkıyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Yuriy Borisov, Çin ile Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını söylemişti.

Çin ile Ay'daki çalışmalarla ilgili önemli bir projenin geliştirildiğini anlatan Borisov, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz" demişti.

Borisov, söz konusu ünitenin robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerekeceğini sözlerine eklemişti.

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi arasında Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.