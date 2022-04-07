ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: Çin, Rusya’yı desteklemekten rahatsız

Linda Thomas Greenfield, savaşta Rusya'nın yanında olan Çin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, kameraların karşısına geçerek Rusya ile Ukrayna arasında günlerdir devam eden savaşla ilgili konuştu.

Thomas-Greenfield, Rusya'ya destek veren Çin'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Çin şu anki pozisyonundan memnun değil"

Çin'in destek sağlamaktan rahatsız olduğunu söyleyen Thomas-Greenfield, "Çin’in bu pozisyonda kalmaktan rahatsız olduğunu söyleyebilirim ve fark edeceksiniz ki yapılan oylamaların çoğunda çekimser kaldılar, Rusya lehine oy kullanmadılar. Yapılan oylamalarda çekimser kalan ülkeler Ruslarda hayal kırıklığına sebep oldu ancak Çin’in çekimser kalması Ukrayna’ya karşı insafsızca saldırısında Rusya’nın yanında olmadığına dair ciddi bir mesaj olarak görüldü." dedi.

BM Konseyi değerlendirmesi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmaya da değinen Thomas-Greenfield, her şeye rağmen konseyin Rusya’yı tecrit etmeyi başardığı için takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusların veto hakkının olması, onların tecrit edilmesini veto etmemiz anlamına gelmez. Başkan Zelensky’nin BM Güvenlik Konseyi'ne bağlanarak Rusya’nın da salonda bulunduğu sırada o korkunç görüntüleri izletmesi ve konseyde konuşma yapabilmesi bu konseyin gücünü ortaya koyar. Konseyin bu gücü onları buraya çağırmaya, kınamaya, tecrit etmeye ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak bu platformu propagandalarını yapmak için kullanmalarına engel olmaya yeterli olmuştur." dedi.

Rusya'nın konseyden çıkarılma çağrısı

Thomas-Greenfield ayrıca, Rusya’nın saldırgan tutumunun NATO ülkelerini cephe oluşturmaya ve Rusya’yı kınamaya yönelik güçlü bir fikir birliğine yol açtığını ifade ederek, ülkesinin bu hafta Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılması çağrısında bulunduğuna da dikkat çekti.