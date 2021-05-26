ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

ABD'de San Jose şehir merkezi yakınlarındaki West Younger Bulvarı'ndaki tren istasyonunda ABD saatiyle sabah 7'de silah sesleri duyuldu.

Kolluk kuvvetlerinin ölü ya da yaralı sayısı hakkında açıklama yapmazken Los Angeles Times'ın edindiği bilgiyle göre biri saldırgan olmak en az 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'DE BİR SİLAHLI SALDIRI DAHA

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı VİDEO

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"HERKES BÖLGEDEN UZAK DURSUN"

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz” uyarısı yapıldı.

EN AZ 6 ÖLÜ

Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.