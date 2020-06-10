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    ABD'nin F-22 jetleri, Rusya’nın Tu-95'lerine eşlik etti

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
    • DHA
    • 10.06.2020 - 11:54
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    ABD'nin F-22 jetleri, Rusya’nın Tu-95'lerine eşlik etti

    Amerikan F-22 savaş jetleri, Rusya’nın Tu-95 bombardıman uçaklarına eşlik etti.

    Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

    Rusya Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli dört stratejik Tu-95MS bombardıman uçağının, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

    ABD UÇAKLARI, RUS UÇAKLARINA EŞLİK ETTİ

    Açıklamada, "Uçuşun belirli aşamalarında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti” denildi.

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