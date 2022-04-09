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    ABD'nin iddiası: Rus güçleri Ukrayna'nın doğusuna saldırıya hazırlanıyor

    ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını gördüklerini söyledi.
    • AA
    • 09.04.2022 - 08:24
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    ABD'nin iddiası: Rus güçleri Ukrayna'nın doğusuna saldırıya hazırlanıyor

    Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, Kiev çevresinden çekilen Rus güçlerinin Belarus’taki toplanma alanlarına vardığını belirtti.

    "Rus güçleri batı sınırlarına kaydırıldı"

    Yetkili, Rus güçlerinin bir kısmının ise Rusya’nın batı sınırlarındaki Belgorod ve Valuyki şehirlerine doğru kaydırıldığını aktardı.

    "Ukrayna'ya 1500 kadar füze fırlatıldı"

    Rusya’nın 44 günlük savaşta Ukrayna’ya 1500 civarında füze fırlattığını belirten yetkili, çatışmaların güneyde yoğunlaşmaya başladığını dile getirdi.

    ABD nin iddiası: Rus güçleri Ukrayna nın doğusuna saldırıya hazırlanıyor #1

    "Rusya hazır kuvvetlerinin yüzde 15'ini kaybetti"

    Yetkili, Rusya’nın savaş için hazırladığı muharip gücün yüzde 85’ini koruduğunu, yüzde 15 oranında ise zayiat verdiğini belirtti.

    Mariupol kentinde çatışmaların devam ettiğini ifade eden yetkili, Rus ordusunun halen bu kenti ele geçirmeye çalıştığını kaydetti.

    ABD nin iddiası: Rus güçleri Ukrayna nın doğusuna saldırıya hazırlanıyor #2


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