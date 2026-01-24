ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülkede petrol çıkarma faaliyetlerinin artırılmasını şiddetle savunan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde petrol sondaj kulelerinin

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

KULE SAYISI 411 OLDU

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 411 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 61 azaldı.

PETROL FİYATI 64,06'DAN 65,88'YE YÜKSELDİ

Perşembe gününü 64,06 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,88 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,07 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 59,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.