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    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey istifa etti

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 15:19
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    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey istifa etti

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin görevinden ayrılacağı bir süredir gündeme geliyordu.

    Ülkede seçimleri kim kazanırsa kazansın ABD'nin Suriye politikasının devam etmesi gerektiği vurgulayan Jeffrey, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Jeffrey'in yerine yardımcısı Joel Rayburn’un geçmesi bekleniyor.

    "PKK'NIN VARLIĞINA SON VERMELİYİZ"

    Jeffrey, Suriye'ye dair yaptığı en son açıklamasında, "Kuzeydoğuda bile, dediğim gibi, Türkiye ile askeri operasyon açısından bir anlaşmamız var. Ancak Türkiye'nin DSG’nin yapısı ve PKK'nın varlığı konusunda gerçek endişeleri var. Dolaysıyla bu endişeleri ortadan kaldırmak için PKK’nın varlığına son vermeliyiz. Bu nedenle Kürtler arası görüşmeleri destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    ABD nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey istifa etti #1

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