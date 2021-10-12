ABD’nin Teksas eyaletinde, koronavirüs aşısını zorunlu tutmak yasaklandı

Vali Greg Abbott, valilik kararnamesi ile özel şirketler dahil herhangi bir kurumun, çalışanlarını ve müşterilerini koronavirüs aşısı olmaya mecbur bırakmasını yasakladı.

ABD’nin Teksas eyaletinde Vali Greg Abbott, daha önce yerel yönetimlerin koronavirüs aşısını zorunlu tutmasını yasaklamış, fakat özel şirketlere yönelik herhangi bir düzenlemeye gitmemişti.

Vali Abbott, imzaladığı kararname ile özel şirketleri de işin içine katarak herhangi bir kurumun çalışanlarını ya da müşterilerini koronavirüs aşısı olmaya zorlamalarını valilik kararnamesi ile yasakladı.

İmzalanan kararnamede, “Texas’ta hiçbir kurum, aşı olmaya dini, tıbbi veya önceden Kovid-19 geçirmiş olması gibi herhangi bir nedenle karşı çıkan çalışanı ya da müşterisini Kovid-19 aşısı olmaya mecbur bırakamaz.” ifadeleri kullanıldı.

İSTEĞE BAĞLI KALMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan Abbott, kararnamede Teksaslıların aşı olmaya teşvik edilmesini savundu. Fakat, aşının her zaman isteğe bağlı kalma gerektiğini vurguladı.

Montana eyaleti de işverenlerin çalışanlarına aşıyı zorunlu tutmasını kanunen engellemişti.

BIDEN YÖNETİMİ TEST VEYA AŞI ZORUNLULUĞU KOYMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan ABD’de Biden yönetimi, 100’den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına aşı veya haftalık test zorunluluğu getirmesi kuralını uygulamaya koymaya hazırlanırken, Teksas merkezli American Airlines ve Southwest Airlines gibi büyük şirketler federal kurallara uyacaklarını açıkladı.