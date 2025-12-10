ABD'nin Venezuela tankerine el koyduğu iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve Venezuela arasında son dönemde artan gerilim sürerken, Amerikan basınında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD Sahil Güvenliği’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu belirtildi.

TANKERLE İLGİLİ BİLGİ YOK, WASHINGTON DA SESSİZ

Haberlerde, tankerin adı, operasyonun nerede ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir detay aktarılmadı. Yetkililerin de kimliklerini açıklamadığı ifade edildi.

İddiaların ardından gözler ABD yönetimine çevrilirken, Washington’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.