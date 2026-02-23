İngiltere'de kuryelik yapan Türk, canlı yayında bisikletini çaldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da kuryelik yaparak geçimini sağlayan Türk sosyal medya yayıncısı 'Memet', beklenmedik bir olay yaşadı.

Kuryenin bisikleti, canlı yayın sırasında çalındı.

GPS CİHAZIYLA BİSİKLETİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay, yayıncının GPS cihazı sayesinde hırsızı takip etmesi ve polisle birlikte sıcak takibe çıkmasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İzleyicilerinin de anbean takip ettiği hırsızlık, aksiyon filmlerini aratmadı.

İNGİLTERE POLİSİYLE KOVALAMACA BAŞLADI

Görüntülerde, Memet'in canlı yayını sırasında bisikletinin çalındığı anlar yer aldı.

Bisikletinde bulunan konum takip cihazı sayesinde hırsızın yerini belirleyen 'Memet', polise haber verdi.

POLİSİN TAKİP ANLARI SANİYE SANİYE YAYINLANDI

Polis ekibinin aracına binerek takip sürecini anbean yayın platformunda paylaşan yayıncı, izleyicileri adeta olayın içine çekti.

Görüntülerde, Memet ve polislerin birlikte lokasyona ulaştığı, ancak bisikletin orada bulunamadığı görüldü.

BİSİKLETİN AKIBETİ KESİNLEŞMEDİ

Olayın tam sonucu ve bisikletin akıbeti henüz netleşmese de takipçiler, yayıncının kanalından yeni gelişmeleri bekliyor.