Donald Trump: Meksika, uyuşturucu kartellerine karşı çabalarını artırmalı

Meksika'da sıcak saatler...

Meksika federal güvenlik güçleri ve ordusu, Jalisco eyaletinin Tapalpa kasabasında (Guadalajara'ya yaklaşık 130 km güneyde) Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon düzenledi.

Yetkililer, çatışmada, CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.

El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.

ÜLKEDE SOKAKLAR KARIŞTI

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde, çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

El Mencho'nun ölümü sonrası CJNG bağlantılı gruplar, hızlı misillemeye geçti.

Jalisco eyalet hükümeti halka evde kalma çağrısı yaptı, toplu taşımayı askıya aldı ve 'kırmızı alarm' ilan etti.

TRUMP: MEKSİKA, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ ARTIRMALI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan, çıkan olaylara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Trump, "Meksika, uyuşturucu kartelleri ve uyuşturucuya karşı çabalarını artırmalı." dedi.

ABD VATANDAŞLARINA UYARI YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı; Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero ve Nuevo Leon'un bazı bölgelerinde ABD vatandaşlarına 'dışarı çıkmama' uyarısı yayımladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkı sakin olmaya çağırdı.

BEYAZ SARAY OPERASYONA DESTEK VERİLDİĞİNİ DUYURDU

Operasyon, ABD'nin istihbarat desteğiyle gerçekleştirildi.

Beyaz Saray ve ABD'li yetkililer, Meksika'ya 'tamamlayıcı bilgiler' ve istihbarat sağlandığını doğruladı.

Bu desteğin, Aralık ayında kurulan ABD-Meksika ortak görev gücü (JITF-CC) üzerinden geldiği belirtildi.

TRUMP, KARTELLERE SAVAŞ AÇMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Meksika kartellerini terör örgütü ilan ederek bu tür yardımların önünü açmıştı.