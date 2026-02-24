ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi

Amerika ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor...

İki ülke arasındaki nükleer anlaşmazlığı konusunda çözüm çabaları devam ederken henüz yapılan müzakerelerden bir sonuç alınamadı.

Taraflar daha önce iki kez bir araya gelirken üçüncü görüşmenin, 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de yapılacağı duyuruldu.

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları da gerilimi tırmandırıyor.

İki ülke arasındaki ipler kopma noktasında.

Son olarak, ABD'nin olası acil durumlar için bölgeye gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Girit'e ulaştı.

GEMİDE KANALİZASYON PROBLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir güç sembolü haline dönüştürdüğü uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da, kanalizasyon sistemi sorunu on yıldır çözülemedi.

Gövde gösterisi yapılan gemide kanalizasyon sorunu kronik bir hale geldi.

TUVALETLER TIKANDI

5 bine yakın personelin bulunduğu gemideki atık su sisteminin yetersiz kaldığı, sık sık tuvaletlerde tıkanma ve vakum sorunlarının yaşandığı bildirildi.

Üstelik bu tıkanıklıkları açmanın, her müdahalede 400 bin dolarlık bir maliyet yarattığı ortaya çıktı.

HER GÜN ARIZA VERİYOR

Gemideki kanalizasyon sisteminin neredeyse her gün arıza verdiği ve günlük bakım çağrısı yapıldığı öğrenildi.

Dört gün içinde 205 arıza kaydedildi ve mürettebat sızıntıları gidermek için 19 saatlik vardiyalarla çalıştı.

2023'ten bu yana dışarıdan 42 kez teknik destek istendi.

"PERSONELİN MORALİ BOZUK"

Gelişmiş uçaklar, hipersonik yetenekler ve yeni nesil nükleer reaktörlerle donatılan geminin temel sistemlerindeki bu başarısızlıklar, personel arasında isyana neden oldu.

İran ile olası bir çatışma hazırlıkları sürerken, gemideki yaşam koşullarının giderek zorlaştığı ve personelin moralinin ciddi şekilde düştüğü ifade edildi.

YUNANİSTAN'A DEMİRLEDİ

ABD Donanmasının 13 milyar dolarlık amiral gemisi USS Gerald R. Ford'un, 4 bin 600 kişilik mürettebatı zorlayan kronik tuvalet ve kanalizasyon arızalarının gölgesinde Yunanistan'ın Suda Körfezi'ne demirlediği iddia edildi.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlara hazırlık amacıyla Orta Doğu'ya doğru yola çıktı." demişti.

Başkan Trump, aynı açıklamada anlaşmanın olmaması halinde ikinci gemiye ihtiyaçları olacağını söylemişti.