Rutte: Ukrayna’da barış olmadan Avrupa’da gerçek barış olamaz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki NATO karargahında, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılı dolayısıyla Ukrayna’nın NATO Misyonu Başkanı Alyona Getmanchuk ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Rutte, NATO’nun savaşın başından bu yana Ukrayna’nın yanında olduğunu belirterek, “Bugün de yanınızdayız ve önümüzdeki zorluklar boyunca da yanınızda olacağız.” dedi.

Üç hafta önce Ukrayna’yı ziyaret ettiğini ve Rus saldırılarının yol açtığı yıkımı yerinde gördüğünü aktaran Rutte, “Ukrayna halkı adil ve kalıcı barışı hak ediyor. Onların güvenliği bizim güvenliğimiz. Ukrayna’da hakiki barış sağlanmadan Avrupa’da gerçek barış olamaz.” ifadelerini kullandı.

"YARDIM VAADİ YETMEZ, MÜHİMMAT GEREK"

Rutte, Ukrayna’nın askeri, mali ve insani desteğe ihtiyacının sürdüğünü belirterek yardım sözlerinin, tek başına savaşı bitirmeyeceğini söyledi.

“Ukrayna’nın bugün ve dökülen kan durana kadar her gün mühimmata ihtiyacı var.” diyen Rutte, Rusya’nın savaş alanında hedeflerine ulaşamadığını savundu.

Rutte ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış konusunda ciddi olup olmadığını göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Savaşın sona ermesi halinde barışın, Ukrayna güçleri ile Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD tarafından sağlanacak güvenlik garantileriyle korunması gerektiğini ifade eden Rutte, bunun Ukrayna’nın yeniden inşası ve istikrarı için temel oluşturacağını kaydetti.

UKRAYNA'DAN NATO'YA TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın NATO Misyonu Başkanı Alyona Getmanchuk ise 24 Şubat’ta 4. yılına giren savaşın bu denli uzun ve yıkıcı olacağını öngörmediklerini söyledi.

Ukrayna’nın dört yıl boyunca “dimdik, cesurca ve kırılmaz şekilde” ayakta kaldığını belirten Getmanchuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin liderliği, ordunun direnci ve NATO’nun desteğinin bu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı.

“NATO ülkelerinin yardımı olmadan kentlerimizi korumamız ve halkımızın direncini sürdürmemiz çok daha zor olurdu.” diyen Getmanchuk, destek veren ülkelere teşekkür etti.

Bu yılın savaşın konuşulduğu son yıl olması temennisinde bulunan Getmanchuk, “Ukrayna’nın desteğe, Rusya’nın ise baskıya ihtiyacı var. Bunu birlikte başarabiliriz.” ifadelerini kullandı.