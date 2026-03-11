ABD'de bir parka Trump ile Epstein'in heykeli dikildi

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında bazı fotoğraflar yayımlandı.

Bu fotoğraflarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da kareleri yer alıyor.

Yayımlanan fotoğrafların yankıları sürerken, Trump'a tepkiler de büyüyor.

HEYKELLERİ YERLEŞTİRİLDİ

ABD’nin başkenti Washington’da bir parka, Donald Trump ile Jeffrey Epstein’ı temsil eden bir heykel yerleştirildi.

Sanatçı Secret Handshake tarafından hazırlanan enstalasyon ile iki isim arasındaki geçmiş ilişkilere vurgu yapıldığı öğrenildi.

"DÜNYANIN KRALI"

Heykel çalışmasında, Titanic filminden esinlenildi.

“Dünyanın Kralı” başlığıyla sergilenen enstalasyonda Trump ve Epstein, Titanik’in pruvasında duruyormuş gibi tasvir edildi ve parkın tam ortasına yerleştirildi.

Epstein'in kollarını iki yana açtığı ve Trump'ın da arkasında durarak onu tuttuğu görülüyor.

BELGELERDE TANIKLARLA ADI GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce yayınlanmayan üç FBI raporunu kamuoyuna sundu. Belgelerde, bir kadının reşit değilken Donald Trump tarafından istismara uğradığı iddiaları yer alıyor.

FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört görüşme gerçekleştirdi.

Kadın, Epstein’in kendisini 13–15 yaşları arasında New York veya New Jersey’e götürüp, Trump ile tanıştırdığını ve bu sırada istismara uğradığını öne sürdü.

Ancak dördüncü görüşmede ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

Yetkililer, iddiaların doğrulanamadığını ve olayların 1980’lerin başı ile ortasında geçtiği belirtilirken, Epstein ile Trump arasındaki temasın net olarak kaydedilmediğini ifade etti. Trump ise suçlamaları daha önce reddetmişti.