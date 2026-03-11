İsviçre’de otobüs yangını: 6 ölü

İsviçre’nin Kerzers kasabasında dün akşam saatlerinde, Düdingen ile Bern arasında sefer yapan Postauto şirketine ait bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otobüs, yangın sırasında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis Sözcüsü Frederic Papaux, yangının nedeninin henüz net olmadığını, ancak “kasıtlı bir eylem” ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

"OTOBÜSÜN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜLDÜ" İDDİASI

Yangının, otobüsün Kerzers’teki son durağa ulaşmasına kısa süre kala çıktığı belirtildi. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İsviçre’de meydana gelen ağır bir yangında insanların hayatını kaybetmiş olması beni derinden sarsıyor ve üzüyor.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı iddialara göre bir kişinin otobüs üzerinde benzin döktüğü öne sürüldü; polis bu iddiayı henüz teyit etmedi.

Yaralanan 5 kişi, acil olarak hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi ve olası ihmallerin ortaya çıkarılması için kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.