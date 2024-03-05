ABD'ye yasa dışı geçişler devam ediyor Göçmenler, dikenli telleri çeşitli yöntemlerle aşmaya çalışıyor. Sınırdaki hareketlilik kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Göçmen hareketliliği, ABD merkezi hükümeti ile Teksas eyalet otoritesini karşı karşıya getirdi.

Taraflar arasında krize neden olan sınır güvenliği tartışmaları devam ediyor.

Orta ve Güney Amerika'dan gelip, Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin, ABD tarafına yasa dışı geçişleri sürüyor.

Dikenli telleri geçme çabaları

El Paso ve Ciudad Juarez arasında doğal sınır oluşturan Rio Grande Nehri'ni geçen göçmenler, karşılarında buldukları son engel olan dikenli telleri ya keserek ya da çitlerin üzerine kalın kumaşlar atarak aşmaya çalışıyor.

Teksas Ulusal Muhafızları artık göçmenlerin sınırdan geçişlerini engellemiyor.

Alınan önlemler yetersiz

Eagle Pass kenti yakınındaki sınıra çekilen dikenli teller üzerinde yaşanan yetki krizi çözüm beklerken, düzensiz göçmenlerin ülkeye akını sürüyor.

Meksika ile ABD arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri'nin kırsal alanından geçmeye çalışan çoğu kadın ve çocuktan oluşan düzensiz göçmen grubuna, sınır devriyeleri müdahale ediyor.

Sınır devriyeleri, düzensiz göçmenleri yakalayarak Del Rio Bulvarı üzerinden bir otobüse bindirerek sonraki işlemler için gözaltı tesislerine götürüyor.

Biden hükümeti ile Teksas Valisi Abbot arasındaki anlaşmazlık

Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Biden hükümeti ile anlaşmazlık

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Valilerden ortak bildiri

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)