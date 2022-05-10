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    AB'nin, Suriyeliler için aktaracağı yardım miktarı belli oldu

    Borrell, Suriye halkına 1,06 milyar dolarlık destek sunacaklarını duyurdu. AB yetkilisi, "Ankara ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
    • 10.05.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:41
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    AB'nin, Suriyeliler için aktaracağı yardım miktarı belli oldu

    Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara yeni destek paketi açıkladı.

    Açıklamayı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptı.

    Suriyeliler için ayrılan miktar

    Brüksel'deki Suriye Konferansı'nda konuşan Borrell, Suriye halkına 1,06 milyar dolar daha destek sunacaklarını söyledi.

    AA'nın haberine göre; Borrell, böylece AB'nin toplam katkısının 1,65 milyar dolara çıkacağını belirtti.

    "Ankara ile çalışmaya devam edeceğiz"

    Birçok Suriyelinin hayatta kalmasının Türkiye'den gelecek sınır ötesi yardıma bağlı olduğuna dikkati çeken Borrell, "Ankara ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

    Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), 2022'de Suriye'ye yardım için 10,5 milyar dolar toplanması çağrısında bulundu.

    BM'den 10,5 milyar dolar çağrısı

    BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, 10,5 milyar doların 4,4 milyar dolarının Suriye içinde, 6,1 milyar doların ise Suriyeli mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek için kullanılacağını kaydetti.

    AB nin, Suriyeliler için aktaracağı yardım miktarı belli oldu #1


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