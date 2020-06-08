Abramoviç, Çığlık tablosunu 120 milyon dolara satın aldı

Rus iş adamı, daha önce iki kez çalınan tablo için en yüksek teklifi verdi.

Rus milyarder Roman Abramoviç, Norveçli ressam Edvard Munch’un dünyaca ünlü ’Çığlık’ tablosunu 120 milyon dolara satın aldı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi Rus iş adamı Roman Abramoviç, müzayede şirketi Sotheby’s tarafından yapılan ve 50 milyon dolar teklifle başlayan açık artırmaya telefonla katıldı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİ

Abramoviç ve Çığlık tablosu için en yüksek teklifi veren isim oldu ve dünyaca ünlü tabloyu 120 milyon dolara satın aldı. Böylece söz konusu tablo, tarihin en pahalı sanat eserleri arasına girdi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ÇALINDI

Çığlık ya da orijinal ismiyle Skrik, Norveçli ressam Edvard Munch tarafından 1893’te yapıldı. Tablo daha önce iki kez çalındı. İlk olarak 1994’te Oslo Ulusal Galerisi’nden çalınan tablo, 2004’te tekrar çalınmış ve 2 yıl sonra bulunmuştu.

Munch, tabloyu 1893 ve 1910 tarihleri arasında iki kez pastel boya ve 2 kez yağlı boya olmak üzere 4 farklı şekilde yaptı.