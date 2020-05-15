Afgan kadın annesiz kalan 20 bebeği emziriyor

Kabil'de geçtiğimiz salı günü düzenlenen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. O saldırının ardından öksüz kalan 20 bebeğe, Afgan kadın gönüllü anne oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, salı günü polis üniformalı üç kişi tarafından bir kadın doğum hastanesine düzenlenen saldırı, 20 bebeği annesiz bıraktı.

Feroza Younis Omar adlı Afgan bir anne, düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda annelerini kaybeden 20 bebeği emzirmek için gönüllü oldu.

20 BEBEK EMZİRİYOR

Omar, “Hepimiz Afganistan'daki insanlığı yok eden suçlular tarafından zarar gördük. Ben de onlardan biriyim. Çocuklar yetim kaldı. Onları emziriyorum. Onlara ancak bu şekilde destek olabiliyorum." dedi.

Saldırının ardından Afganistan Sağlık Bakanı Wahid Majrooh, Afgan kadını yaptığı fedakar davranışı nedeniyle kutladı.