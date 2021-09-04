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    Afganistan Kabil'de hayat normale dönüyor

    Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana Kabil'de, Hamid Karzai Havalimanı'nda iç hatlardan ilk sefer yapılırken, döviz büroları ve özel üniversiteler de faaliyetlerine başladı.
    • AA
    • 04.09.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 17:52
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    Afganistan Kabil'de hayat normale dönüyor

    Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil'de hayat normale dönmeye başladı.

    İÇ HATLARDA İLK SEFER YAPILDI

    Ariana Afgan Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcısı Ariana Afgan Hava Yollarına ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.

    Gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağını belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.

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    DÖVİZ ÇARŞISI AÇILDI

    Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı'nın da faaliyetine başladığı belirtildi. Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.

    Onlarca döviz bürosunun bulunduğu Şehzade, şehrin Mandevi bölgesinde yer alıyor.

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    ÖZEL ÜNİVERSİTELER AÇILDI

    Öte yandan Kabil'deki özel üniversitelerin de kapılarını açtıkları belirtildi. Az sayıda öğrencinin sınıflara gittiği ifade edilirken, devlet üniversitelerinin ise henüz açılmadığı kaydedildi. Taliban yetkilileri üniversitelerin 7 Eylül'de faaliyetine başlayacağını duyurmuştu.

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